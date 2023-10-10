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Школьники из Москвы примут участие в математической олимпиаде «Турнир городов»

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Московские школьники 8—11-х классов примут участие в олимпиаде по математике «Турнир городов».
Школьники из Москвы примут участие в математической олимпиаде «Турнир городов»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента образования и науки столицы.

Осенний этап математической олимпиады пройдёт в базовом варианте 15 октября, а 29 октября — в сложном. Для участия в соревновании надо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Следующий тур состоится весной 2024 года. В нём участникам предложат более сложные задачи для подтверждения своего уровня знаний. Победителям будут вручены дипломы.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили совместные тренинги школьников и бизнесменов.

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