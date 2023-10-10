В Москве запустили совместные тренинги школьников и бизнесменов
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как отметила заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Олеся Лукашук, благодаря бизнес-тренингам, включённым в новый стандарт предпрофессионального образования, ученики московских предпринимательских классов могут делать первые шаги в этой сфере ещё на этапе учёбы в школе.
По словам Лукащук, сотрудничество проходит не только с представителями бизнеса, но и с ведущими экономическими вузами, что позволяет школьникам погрузиться в сферу бизнеса ещё до окончания учебного заведения.
Ранее предприниматели назвали математику и русский язык самыми полезными школьными предметами для их бизнеса.