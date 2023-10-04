Предприниматели рассказали о школьных предметах, которые помогли им в бизнесе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос бизнес-клуба «Атланты».
Отвечая на вопрос, знания из каких предметов стали полезными для их дела, 49% участников исследования отметили математику, 40% — русский язык, 21% — иностранные языки.
«Многие предприниматели признались, что в школьные годы им не хватало обучения бизнес-навыкам (25%), консультаций от опытных владельцев компаний (24%) и финансовой поддержки их проектов (20%)», — заявил Михаил Воронин, основатель бизнес-клуба «Атланты».
Ранее педагог, литературовед, заслуженный учитель России, дипломант Анциферовской премии, ветеран труда, житель блокадного Ленинграда Дмитрий Мурин рассказал, как стал педагогом.