Предприниматели рассказали о школьных предметах, которые помогли им в бизнесе

Предприниматели назвали математику и русский язык самыми полезными школьными предметами для их бизнеса.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос бизнес-клуба «Атланты».

Отвечая на вопрос, знания из каких предметов стали полезными для их дела, 49% участников исследования отметили математику, 40% — русский язык, 21% — иностранные языки.

«Многие предприниматели признались, что в школьные годы им не хватало обучения бизнес-навыкам (25%), консультаций от опытных владельцев компаний (24%) и финансовой поддержки их проектов (20%)», — заявил Михаил Воронин, основатель бизнес-клуба «Атланты».

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