Москва и Петербург возглавили список самых подходящих для фриланса городов

Москва и Санкт-Петербург названы самыми подходящими для фриланса городами среди россиян. За них отдали голоса 47% и 34% соответственно.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

На третье место респонденты поставили Сочи (21%). Далее идут Екатеринбург (15%), Казань и Краснодар (по 14%), Калининград (13%), Владивосток (11%), Нижний Новгород (11%), Новосибирск (9%).

Среди основных факторов, влияющих на выбор города для фриланса, — доступность интернета (37%), наличие мест для досуга и развлечений (32%), хорошая погода и климат (18%).

В опросе приняли участие 3,1 тыс. человек со всей страны.

Ранее сообщалось, что опрос выявил желание 42% россиян работать на фрилансе.