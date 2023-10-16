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РСТ: число турпоездок из России в Европу с начала года выросло на треть

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Число туристических поездок в Европу из России с начала года выросло на 30%.
РСТ: число турпоездок из России в Европу с начала года выросло на треть
  • Gettyimages.ru
  • © izusek

Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Мы отмечаем, что примерно на 30% увеличилось количество путешествий в страны Евросоюза», — цитирует его РИА Новости.

Горин назвал хорошими показатели у полётных программ в Черногорию и на Кипр.

Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что всё большей популярностью в стране пользуется санаторный отдых.

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