РСТ: число турпоездок из России в Европу с начала года выросло на треть
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Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«Мы отмечаем, что примерно на 30% увеличилось количество путешествий в страны Евросоюза», — цитирует его РИА Новости.
Горин назвал хорошими показатели у полётных программ в Черногорию и на Кипр.
Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что всё большей популярностью в стране пользуется санаторный отдых.