В РСТ заявили о росте популярности санаториев

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что всё большей популярностью в стране пользуется санаторный отдых.

«В последние годы также наметился чётко выраженный спрос на санаторно-курортный и рекреационный отдых. Есть специальные программы. Раньше только Краснодарский край проводил такую политику, а сейчас санатории есть повсеместно в регионах», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в целом санаторно-курортный сегмент востребован и растёт выше, чем ранее. Барзыкин связал это с последствиями пандемии, поскольку «все поняли, что надо и в здоровье вкладываться».

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