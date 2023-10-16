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В РСТ заявили о росте популярности санаториев

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Первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что всё большей популярностью в стране пользуется санаторный отдых.
В РСТ заявили о росте популярности санаториев
  • РИА Новости
  • © Михаил Мордасов

«В последние годы также наметился чётко выраженный спрос на санаторно-курортный и рекреационный отдых. Есть специальные программы. Раньше только Краснодарский край проводил такую политику, а сейчас санатории есть повсеместно в регионах», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в целом санаторно-курортный сегмент востребован и растёт выше, чем ранее. Барзыкин связал это с последствиями пандемии, поскольку «все поняли, что надо и в здоровье вкладываться».

Ранее URA.RU сообщило, что Екатеринбург попал в пятёрку городов — лидеров по числу бронирований на осень 2023 года. Год назад он занял восьмое место в рейтинге самых популярных городов.

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