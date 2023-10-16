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Педиатр Тимаков рассказал о сходстве симптомов ОРВИ и аллергии

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Врач педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что ряд заболеваний имеет похожие симптомы с ОРВИ, в том числе температуру, насморк, боль в горле и кашель.
Педиатр Тимаков рассказал о сходстве симптомов ОРВИ и аллергии
  • Gettyimages.ru
  • © Cecilie_Arcurs

«Например, бактериальные инфекции, аллергии, проявление иммунодефицитов, острая ситуация, которая связана с воздействием агрессивных внешних факторов», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, чаще всего с ОРВИ может спутать аллергию.

Как отметил Тимаков, не похожи на ОРВИ по внешним признакам менингит и пневмония.

Ранее заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной службой новостей дал советы по профилактике болезней суставов. Прежде всего он рекомендовал чаще двигаться.

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