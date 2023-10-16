Педиатр Тимаков рассказал о сходстве симптомов ОРВИ и аллергии
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«Например, бактериальные инфекции, аллергии, проявление иммунодефицитов, острая ситуация, которая связана с воздействием агрессивных внешних факторов», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, чаще всего с ОРВИ может спутать аллергию.
Как отметил Тимаков, не похожи на ОРВИ по внешним признакам менингит и пневмония.
Ранее заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной службой новостей дал советы по профилактике болезней суставов. Прежде всего он рекомендовал чаще двигаться.