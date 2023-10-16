Опубликованы кадры с адвокатом Навального Федуловым в аэропорту Домодедово
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В соцсетях ранее писали, что адвокат не явился на запланированное заседание суда, а его телефон оказался отключён.
Ранее юрист Илья Ремесло в беседе с RT рассказал о перспективах уголовного дела против адвокатов Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, арестованных 13 октября по делу об участии в экстремистской деятельности Навального.
По словам юриста, всем троим грозит до шести лет лишения свободы.
Накануне задержания Кобзева, Липцера и Сергунина основной защитник Навального — Ольга Михайлова — покинула Россию.
При этом источник RT заявил о том, что Михайлова «слила» своих подельников.
* Включён в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, Росфинмониторинга 25.01.2022.