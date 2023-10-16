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Опубликованы кадры с адвокатом Навального Федуловым в аэропорту Домодедово

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В распоряжении RT появились кадры с адвокатом Алексея Навального* Александром Федуловым в аэропорту Домодедово. Федулов утром 16 октября покинул Россию, улетев в Стамбул.
Опубликованы кадры с адвокатом Навального Федуловым в аэропорту Домодедово
  • globallookpress.com
  • © Victor Dmitriev

В соцсетях ранее писали, что адвокат не явился на запланированное заседание суда, а его телефон оказался отключён.

Ранее юрист Илья Ремесло в беседе с RT рассказал о перспективах уголовного дела против адвокатов Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, арестованных 13 октября по делу об участии в экстремистской деятельности Навального.

По словам юриста, всем троим грозит до шести лет лишения свободы. 

Накануне задержания Кобзева, Липцера и Сергунина основной защитник Навального — Ольга Михайлова — покинула Россию.

При этом источник RT заявил о том, что Михайлова «слила» своих подельников.

* Включён в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, Росфинмониторинга 25.01.2022.

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