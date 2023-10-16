Юрист: арестованные адвокаты Навального в обход закона выполняли функции «курьеров»

Юрист Илья Ремесло в беседе с RT рассказал о перспективах уголовного дела против адвокатов Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, арестованных 13 октября по делу об участии в экстремистской деятельности Алексея Навального*. По словам юриста, всем троим грозит до 6 лет лишения свободы. Как подчеркивают источники RT в правоохранительных органах, адвокаты Навального «координировали и передавали указания основателя ФБК**» остающимся на свободе соратникам.

В разговоре с RT юрист Илья Ремесло отметил, что арестованные адвокаты не исполняли свои профессиональные обязанности, превратившись «в орудие оппозиционной деятельности».

«Им грозит от 2 до 6 лет за участие в запрещенном экстремистском сообществе. И у них обвинительный вердикт будет, потому что соратник Навального Леонид Волков*** неоднократно признавал, что сообщения передаются через адвокатов. А это нарушает прямо закон, так как есть порядок — как именно заключенный может обмениваться письмами со своими знакомыми и родственниками на воле. Но адвокаты Навального создали незаконный обходной канал, превратившись, по сути, в «курьеров», — говорит эксперт.

Илья Ремесло полагает, что после потери данного канала связи иностранное руководство ФБК будет пытаться выстраивать какие-то обходные пути для коммуникации с Навальным.

«Они постараются найти кого-то еще в адвокатской среде, кто будет выполнять эту роль посыльного. Возможно, из местных адвокатов, так как Навального, по моим данным, вскоре переведут в отдаленную колонию. Или предложат какому-нибудь неудачнику с адвокатской лицензией условно 100 тысяч рублей в месяц, чтобы он возил эти сообщения. Но тут надо понимать, что и у нового адвоката, если он будет заниматься подобной незаконной деятельностью, также велики шансы стать обвиняемым по делу об участии в экстремистском сообществе», — подчеркивает юрист.

Источники RT в правоохранительных органах подтвердили, что Навальный пользовался услугами адвокатов для передачи сообщений за пределы колонии. Таким образом, квалификация их деятельности по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) представляется правомерной, полагает источник.

Как ранее сообщал RT, Липцер, Кобзев и Сергунин помещены под арест до 13 декабря, по инкриминируемой им статье УК максимальное наказание составляет до 6 лет лишения свободы.

Накануне их задержания основной защитник Навального — Ольга Михайлова — покинула Россию. При этом источник RT заявил о том, что Михайлова «слила» своих подельников.

* Включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности Росфинмониторинга 25.01.2022.

** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.