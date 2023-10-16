Врач Романенко рассказала о последствиях дефицита витаминов у пожилых

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что у пожилых людей зачастую может наблюдаться гиповитаминоз — дефицит одного витамина (A, C, D) или группы витаминов (группа B).

Гиповитаминоз у людей в возрасте может быть связан с питанием, стрессами, приёмом лекарств, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при которых нарушается усвоение полезных веществ, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

Романенко отметила, что при дефиците витамина C страдают сосуды, витаминов группы B — нервная система, зрение, система пищеварения, а недостаток витамина B12 может привести к анемии.

Нехватка витамина D повышает вероятность остеопороза, а при недостатке витамина A будут страдать органы зрения, объяснила терапевт.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.