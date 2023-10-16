Терапевт Хухрев назвал температуру тела выше 39,5 °С опасной
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«Температура тела выше 39,5 °С уже требует вмешательства. Не исключено, что она может ещё больше подняться», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, при такой температуре нужно вызвать скорую помощь, чтобы медики оценили состояние пациента.
Как отметил Хухрев, насторожить должна и температура ниже 35 °С.
«Низкая температура не опасна в моменте, в отличие от высокой. Она опасна, если человек не разглядел причину, заболевание, вызывающее эту температуру», — пояснил врач.
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