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Терапевт Хухрев назвал температуру тела выше 39,5 °С опасной

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Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, какая температура тела считается опасной для здоровья.
Терапевт Хухрев назвал температуру тела выше 39,5 °С опасной
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«Температура тела выше 39,5 °С уже требует вмешательства. Не исключено, что она может ещё больше подняться», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, при такой температуре нужно вызвать скорую помощь, чтобы медики оценили состояние пациента.

Как отметил Хухрев, насторожить должна и температура ниже 35 °С.

«Низкая температура не опасна в моменте, в отличие от высокой. Она опасна, если человек не разглядел причину, заболевание, вызывающее эту температуру», — пояснил врач.

Ранее психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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