Психолог Екушевская: чёткий режим поможет школьнику втянуться в учёбу
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Дети, которые летом отдыхают без дополнительных занятий, обычно забывают часть информации. В большей мере это касается младших школьников, но и старшеклассники испытывают сложности, объяснила она в интервью «Газете.Ru».
«Несмотря на то, что обычно новый учебный год начинается с повторения, дети всё равно чувствую себя потерянными, они могут демонстрировать раздражительность и чувствовать переутомление», — отметила эксперт.
Екушевская посоветовала проявить терпение, объяснить ребёнку, что каникулы закончились, установить режим, создать учебную рутину и установить регулярное расписание для учёбы и выполнения домашних заданий. Она также порекомендовала помочь ребёнку создать список дел и следить за выполнением задач.
Также, по её словам, «стоит интегрировать в адаптацию к школе игровые и творческие форматы, чтобы вновь заинтересовать его (ребёнка. — RT) занятиями и сделать учёбу более увлекательной».
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