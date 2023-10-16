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Психолог Екушевская: чёткий режим поможет школьнику втянуться в учёбу

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Психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская посоветовала родителям помочь ребёнку втянуться в учебный процесс.
Психолог Екушевская: чёткий режим поможет школьнику втянуться в учёбу
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

Дети, которые летом отдыхают без дополнительных занятий, обычно забывают часть информации. В большей мере это касается младших школьников, но и старшеклассники испытывают сложности, объяснила она в интервью «Газете.Ru».

«Несмотря на то, что обычно новый учебный год начинается с повторения, дети всё равно чувствую себя потерянными, они могут демонстрировать раздражительность и чувствовать переутомление», — отметила эксперт.

Екушевская посоветовала проявить терпение, объяснить ребёнку, что каникулы закончились, установить режим, создать учебную рутину и установить регулярное расписание для учёбы и выполнения домашних заданий. Она также порекомендовала помочь ребёнку создать список дел и следить за выполнением задач.

Также, по её словам, «стоит интегрировать в адаптацию к школе игровые и творческие форматы, чтобы вновь заинтересовать его (ребёнка. — RT) занятиями и сделать учёбу более увлекательной».

Ранее психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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