Минюст России признал иноагентом журналистку Ольгу Романову
- РИА Новости
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По данным министерства, журналистка сейчас проживает за пределами России.
«Романова принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — отмечает Министерство юстиции.
Также ведомство внесло в перечень иноагентов бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева, который открыто выступал в поддержку властей Украины и вступил в подразделение Вооружённых сил Украины.