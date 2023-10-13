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Минюст России признал иноагентом журналистку Ольгу Романову

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Минюст России признал журналистку Ольгу Романову иностранным агентом. Ведомство заявило, что женщина, получавшая финансирование из-за рубежа, причастна к распространению недостоверной информации о политике властей.
Минюст России признал иноагентом журналистку Ольгу Романову
  • РИА Новости
  • © Андрей Стенин

По данным министерства, журналистка сейчас проживает за пределами России.

«Романова принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — отмечает Министерство юстиции.

Также ведомство внесло в перечень иноагентов бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева, который открыто выступал в поддержку властей Украины и вступил в подразделение Вооружённых сил Украины.

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