Минюст внёс бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева в реестр иноагентов

Минюст России внёс в перечень иноагентов бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева.

«Волобуев открыто выступал в поддержку властей Украины, негативно высказывался в отношении специальной военной операции, вступил в подразделение Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Волобуев проживает за пределами Российской Федерации.

Ранее Министерство юстиции России добавило Гарри Каспарова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.