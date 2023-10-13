Минюст внёс бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева в реестр иноагентов
- РИА Новости
«Волобуев открыто выступал в поддержку властей Украины, негативно высказывался в отношении специальной военной операции, вступил в подразделение Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Волобуев проживает за пределами Российской Федерации.
Ранее Министерство юстиции России добавило Гарри Каспарова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.