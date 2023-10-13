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Песков: Россия заинтересована в участии Молдавии и Украины в СНГ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в участии Молдавии, Украины и Грузии в СНГ.
Песков: Россия заинтересована в участии Молдавии и Украины в СНГ
  • Gettyimages.ru

«СНГ заинтересовано в участии этих стран. Да, уже появилось несколько номинальных участников. С Украиной понятная история. Молдова считает, что почему-то это противоречит её интересам. Почему-то Молдова тоже приняла на себя это бациллу Украины — «или — или», — сказал Песков, отвечая на вопрос «Российской газеты», не пора ли прекратить номинальное участие перечисленных стран в СНГ.

Как отметил Песков, СНГ сохраняет свою актуальность как площадка для вызревания более продвинутых интеграций.

Ранее Песков заявил, что Россия развивает сотрудничество по биобезопасности со всеми странами СНГ, так как неоднозначная деятельность США в этой сфере требует внимания.

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