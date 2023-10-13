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В ЦБ России предупредили о новой мошеннической схеме со «специальным» счётом

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Центробанк России предупредил о новой схеме мошенников, выстроенной вокруг «специального» счёта в ЦБ, — злоумышленники таким образом украли уже десятки миллионов рублей у граждан.
В ЦБ России предупредили о новой мошеннической схеме со «специальным» счётом
  • Gettyimages.ru

«Мошенники говорят человеку, что кто-то пытается похитить деньги с его счёта. Чтобы спасти средства, надо перевести их на «безопасный» счёт в Центробанке», — сообщил регулятор.

Потом всю сумму якобы должны возместить наличными в приёмной ЦБ в Москве, и граждан предупреждают, что за разглашение информации человека ждёт уголовная ответственность.

Затем жертву записывают на личный приём в банк и указывают его контактный номер. Человеку приходит смс от номера 300 — короткого номера Банка России. 

В ЦБ напомнили, что сотрудники финрегулятора не звонят людям и не направляют им копии каких-то документов, а также не запрашивают персональные и банковские данные.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил в беседе с агентством «Прайм», что телефонные мошенники разработали новую схему обмана, в рамках которой под видом ФСБ пытаются лишить россиян квартир.

Также в России выявили почти 3 тыс. сайтов с фейковыми розыгрышами за сентябрь.

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