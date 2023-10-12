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В России выявили почти 3 тысячи сайтов с фейковыми розыгрышами за сентябрь

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С начала сентября российские специалисты выявили 2868 сайтов с фейковыми розыгрышами призов и лотереями.
В России выявили почти 3 тысячи сайтов с фейковыми розыгрышами за сентябрь
  • Gettyimages.ru
  • © SimonSkafar

Об этом пишет газета «Известия».

Так, в компании BI.ZONE рассказали, что в последнюю неделю сентября специалисты по информационной безопасности выявили 770 таких доменов, а всего за текущий год — 6464.

«Предыдущий пик мошеннической активности наблюдался в марте: тогда специалисты обнаружили 1278 подобных площадок», — прокомментировал директор департамента анализа защищённости и противодействия мошенничеству компании Евгений Волошин.

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в беседе с телеканалом «360» объяснил, что обязательная двухфакторная аутентификация, которая заработала на портале «Госуслуги» с 1 октября, — это очень эффективная дополнительная защита от взлома аккаунта.

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