Юрист Соловьёв: мошенники под видом ФСБ пытаются лишить россиян квартир

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил в беседе с агентством «Прайм», что телефонные мошенники разработали новую схему обмана, в рамках которой под видом ФСБ пытаются лишить россиян квартир.

По его словам, мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении гражданина «оформлены кредиты в десятке банков».

Соловьёв отметил, что в качестве обеспечения указывается квартира жертвы, а затем злоумышленники предлагают временно оформить её на «сотрудника ФСБ».

При этом юрист напомнил, что сотрудники ФСБ никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам.

Ранее юрист Генрих Девяткин предупредил о мошенниках, использующих медицинские данные о своих жертвах.

Также в России выявили почти 3 тыс. сайтов с фейковыми розыгрышами за сентябрь.