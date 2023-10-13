Юрист Соловьёв: мошенники под видом ФСБ пытаются лишить россиян квартир
По его словам, мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении гражданина «оформлены кредиты в десятке банков».
Соловьёв отметил, что в качестве обеспечения указывается квартира жертвы, а затем злоумышленники предлагают временно оформить её на «сотрудника ФСБ».
При этом юрист напомнил, что сотрудники ФСБ никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам.
Ранее юрист Генрих Девяткин предупредил о мошенниках, использующих медицинские данные о своих жертвах.
Также в России выявили почти 3 тыс. сайтов с фейковыми розыгрышами за сентябрь.