Юрист Девяткин предупредил о мошенниках, использующих медицинские данные о своих жертвах

Учёный, кандидат юридических наук Генрих Девяткин заявил, что мошенники могут использовать личные медицинские данные о человеке для шантажа и дальнейшего получения выкупа.

«Как и любая другая чувствительная информация о человеке, медицинская информация не составляет исключение. Киберпреступником владеет исключительно корыстный интерес в 98% случаев. Соответственно, чаще всего цель — получение данной информации, и далее либо получение выкупа за её неразглашение, либо уже перепродажа третьим лицам также за какую-то финансовую мотивацию», — сообщил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, злоумышленники могут использовать данные о человеке, скрывшем, например, от работодателя сведения о здоровье, которые могут препятствовать его работе.

Ранее эксперт рынка недвижимости Москвы Валерий Летенков в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал, какие существуют скрытые риски при приобретении квартиры.