Старовойт: при обстреле Рыльского района со стороны ВСУ повреждено здание школы

В результате обстрела ВСУ в селе Козино Рыльского района Курской области повреждено здание школы.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня в результате обстрела со стороны Украины в селе Козино Рыльского района повреждено здание школы», — написал он в Telegram.

Он уточнил, что из-за близости к границе занятия в этой школе не проводятся: часть детей обучается в другой школе, часть — учится дистанционно.

Ранее стало известно, что средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Белгородской и Брянской областей.