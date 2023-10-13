Старовойт: при обстреле Рыльского района со стороны ВСУ повреждено здание школы
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня в результате обстрела со стороны Украины в селе Козино Рыльского района повреждено здание школы», — написал он в Telegram.
Он уточнил, что из-за близости к границе занятия в этой школе не проводятся: часть детей обучается в другой школе, часть — учится дистанционно.
Ранее стало известно, что средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Белгородской и Брянской областей.