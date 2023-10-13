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Старовойт: при обстреле Рыльского района со стороны ВСУ повреждено здание школы

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В результате обстрела ВСУ в селе Козино Рыльского района Курской области повреждено здание школы.
Старовойт: при обстреле Рыльского района со стороны ВСУ повреждено здание школы
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня в результате обстрела со стороны Украины в селе Козино Рыльского района повреждено здание школы», — написал он в Telegram.

Он уточнил, что из-за близости к границе занятия в этой школе не проводятся: часть детей обучается в другой школе, часть — учится дистанционно.

Ранее стало известно, что средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Белгородской и Брянской областей.

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