МО: средства ПВО перехватили два БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Белгородской и Брянской областей.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Два БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской и Брянской областей.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотник самолётного типа на подлёте к Брянску.