МО: средства ПВО перехватили два БПЛА над Белгородской и Брянской областями
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Два БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской и Брянской областей.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотник самолётного типа на подлёте к Брянску.