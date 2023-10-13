Врач Панков: тромб может образоваться в любом сосуде

Заведующий отделением кардиохирургии Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Минздрава России, кандидат медицинских наук Андрей Панков заявил, что тромб может образоваться в любом сосуде. По его словам, существуют артериальные и венозные тромбозы.

«Артериальные тромбозы встречаются чаще, а отрыв такого тромба становится причиной инфаркта или инсульта в зависимости от изначального расположения. Венозные тромбозы более редки», — сказал эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, случаев венозных тромбозов в последнее время становится больше. Среди причин — сидячий образ жизни.

Факторами риска Панков также назвал атеросклероз сосудов, курение, приём ряда гормональных препаратов.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.