В Москве для родителей первоклассников упростили оформление карты москвича

В Москве с 1 сентября этого года около 12,5 тыс. родителей первоклассников оформили для детей карты москвича в упрощённом порядке. Они получили предзаполненные заявления в личные кабинеты на портале mos.ru.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Черновики заявлений были сформированы автоматически. Их направили тем пользователям портала mos.ru, чьи дети в этом году пошли в первый класс в московские школы и у кого были подтверждённые данные в личном кабинете.

Родителям нужно было лишь перепроверить эти данные, загрузить фотографию ребёнка и подтвердить оформление. Таким образом, для оформления карты им потребовалось сделать всего несколько кликов.

На данный момент более 500 тыс. школьников являются обладателями карты москвича.

Ранее сообщалось, что годовой абонемент на транспортной карте «Тройка» можно заморозить на две недели. В приложение «Метро Москвы» внедрили новую соответствующую функцию.