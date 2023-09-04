Держатели «Тройки» смогут заморозить годовой абонемент на 14 дней

Годовой абонемент на транспортной карте «Тройка» теперь можно заморозить на две недели. В приложение «Метро Москвы» внедрили новую соответствующую функцию.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

«Возможность замораживать годовой абонемент на две недели мы запустили по просьбам пассажиров. Неиспользованные дни прибавятся к общему сроку действия билета, что позволит их сохранить», — прокомментировал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» разъяснил инициативу, согласно которой продавцов машин могут обязать сообщать о сделках в ГИБДД.