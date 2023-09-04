Узнать больше

Держатели «Тройки» смогут заморозить годовой абонемент на 14 дней

Короткая ссылка
Годовой абонемент на транспортной карте «Тройка» теперь можно заморозить на две недели. В приложение «Метро Москвы» внедрили новую соответствующую функцию.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

«Возможность замораживать годовой абонемент на две недели мы запустили по просьбам пассажиров. Неиспользованные дни прибавятся к общему сроку действия билета, что позволит их сохранить», — прокомментировал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» разъяснил инициативу, согласно которой продавцов машин могут обязать сообщать о сделках в ГИБДД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить