Треть россиянок регулярно проходят обследования у маммолога

Более 30% россиянок в ходе исследования признались, что регулярно проходят обследования у маммолога и уже сдавали анализ на онкомаркеры.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные «АльфаСтрахование».

Ещё 27% участниц сообщили, что на регулярные обследования у них нет времени. Ни разу не проходили обследование 12% женщин.

Чаще всего посещают клиники для обследования женщины в возрасте до 35 лет и старше 45 лет. Россиянки от 36 до 45 лет часто из-за работы, семьи и детей откладывают медицинские обследования.

Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.