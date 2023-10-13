Треть россиянок регулярно проходят обследования у маммолога
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные «АльфаСтрахование».
Ещё 27% участниц сообщили, что на регулярные обследования у них нет времени. Ни разу не проходили обследование 12% женщин.
Чаще всего посещают клиники для обследования женщины в возрасте до 35 лет и старше 45 лет. Россиянки от 36 до 45 лет часто из-за работы, семьи и детей откладывают медицинские обследования.
Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.