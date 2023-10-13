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Российские IT-специалисты назвали оптимальные сроки работы на одном месте

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Согласно новому исследованию, 34% IT-специалистов России считают оптимальным сроком работы на одном месте период до пяти лет.
Российские IT-специалисты назвали оптимальные сроки работы на одном месте
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Инфосистемы Джет» и hh.ru.

Ещё 23% респондентов готовы проработать на одном месте до трёх лет, 10% выбрали вариант «Более 10 лет». Вариант «До одного года» предпочли только 2%.
Также были названы факторы влияющие на срок работы в одной компании. На первом месте оказалась возможность для карьерного роста и увеличения дохода (51%).

Далее идут: наличие интересных задач и проектов (41%), баланс между личной жизнью и работой (38%), здоровая атмосфера в коллективе (38%).

Кроме того в список попали стабильные выплаты зарплаты и премий (33%), возможность обучения и повышения квалификации за счёт компании (24%).

Закрывают перечень предпочтений — наличие достойного соцпакета (7%) и интересная корпоративная жизнь (4%).

Ранее сообщалось, что россияне, принявшие участие в новом исследовании, назвали самые желанные профессии, о которых мечтали в детстве. Самыми популярными стали актёр/актриса, врач и учитель, набравшие по 7% голосов соответственно.

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