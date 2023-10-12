Россияне в детстве чаще всего мечтали стать актёрами, врачами и учителями
- Gettyimages.ru
- © 10'000 Hours
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на службу исследований сервиса по поиску работы hh.ru.
По 4% респондентов отдали свои голоса за профессии ветеринара и космонавта.
Также россияне в детстве мечтали стать археологами, водителями, офицерами, дизайнерами, художниками, балеринами, музыкантами, лётчиками, президентами, астрономами, моряками, пожарными и стюардессами.
Лишь 5% принявших участие в опросе смогли воплотить детскую мечту в жизнь. Ещё у 16% реальная профессия частично совпадает с детской мечтой, а у 79% детские желания не были исполнены.
Ранее сообщалось, что россияне в ходе опроса назвали топ-5 школьных предметов, которые пригодились им в жизни: русский язык (63%), алгебра (32%), иностранный язык (25%), литература (22%) и история (18%).