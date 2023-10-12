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Россияне в детстве чаще всего мечтали стать актёрами, врачами и учителями

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Россияне, принявшие участие в новом исследовании, назвали самые желанные профессии, о которых мечтали в детстве. Самыми популярными стали актёр/актриса, врач и учитель, набравшие по 7% голосов соответственно.
Россияне в детстве чаще всего мечтали стать актёрами, врачами и учителями
  • Gettyimages.ru
  • © 10'000 Hours

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на службу исследований сервиса по поиску работы hh.ru.

По 4% респондентов отдали свои голоса за профессии ветеринара и космонавта.

Также россияне в детстве мечтали стать археологами, водителями, офицерами, дизайнерами, художниками, балеринами, музыкантами, лётчиками, президентами, астрономами, моряками, пожарными и стюардессами.

Лишь 5% принявших участие в опросе смогли воплотить детскую мечту в жизнь. Ещё у 16% реальная профессия частично совпадает с детской мечтой, а у 79% детские желания не были исполнены.

Ранее сообщалось, что россияне в ходе опроса назвали топ-5 школьных предметов, которые пригодились им в жизни: русский язык (63%), алгебра (32%), иностранный язык (25%), литература (22%) и история (18%).

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