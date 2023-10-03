Россияне высказались за введение уроков по финансовой грамотности в школах

Россияне назвали топ-5 школьных предметов, которые пригодились им в жизни: русский язык (63%), алгебра (32%), иностранный язык (25%), литература (22%) и история (18%).

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Mediacom.Expert и Anketolog.ru.

Респонденты также посчитали, что школьную программу можно было бы дополнить. Так, 47% назвали важными уроки по финансовой грамотности, 44% — занятия по здоровому образу жизни, 41% посчитали, что учащимся была бы полезна этика и психология семейной жизни, 38% — самооборона, 37% — информационная безопасность.

Основной фокус в обучении, по мнению россиян, должен быть на развитии коммуникативных навыков (55%), умении учиться (54%) и критически мыслить (51%).

Ранее сообщалось, что издательство учебной литературы «Просвещение» и Минпросвещения России проводят работу над созданием проекта по цифровой маркировке школьных учебников.