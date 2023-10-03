Россияне высказались за введение уроков по финансовой грамотности в школах
- РИА Новости
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Mediacom.Expert и Anketolog.ru.
Респонденты также посчитали, что школьную программу можно было бы дополнить. Так, 47% назвали важными уроки по финансовой грамотности, 44% — занятия по здоровому образу жизни, 41% посчитали, что учащимся была бы полезна этика и психология семейной жизни, 38% — самооборона, 37% — информационная безопасность.
Основной фокус в обучении, по мнению россиян, должен быть на развитии коммуникативных навыков (55%), умении учиться (54%) и критически мыслить (51%).
Ранее сообщалось, что издательство учебной литературы «Просвещение» и Минпросвещения России проводят работу над созданием проекта по цифровой маркировке школьных учебников.