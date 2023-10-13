Россияне назвали низкую зарплату в числе самых частых причин для увольнения

Подавляющее большинство россиян (90%), принявших участие в новом исследовании, признались, что хотя бы раз в жизни покидали место работы по собственному желанию.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру».

Среди основных причин, по которым сотрудники увольнялись с места работы, — низкая оплата труда (57%), нарушения ТК со стороны работодателя (29%), выгорание и напряжённые отношения в коллективе (по 25% участников опроса соответственно).

Также 24% респондентов отметили, что увольнялись из-за неподходящего графика, ещё столько же (24%) — из-за невозможности профессионального развития в компании, 23% делали это по причине отсутствия карьерного роста.

Для 18% опрошенных причиной смены работы стали неинтересные задачи, а 16% получили предложение от другой компании.

Среди менее популярных причин — желание работать в другой сфере, смена специальности, неподходящий формат работы.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на HeadHunter сообщал, что в Калининградской области по итогам II квартала 2023 года зарегистрировали рост медианной зарплаты в предлагаемых работодателями вакансиях по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.