Кадыров после встречи с задержанным за сожжение Корана назвал его провокатором

Чеченский лидер Рамзан Кадыров встретился с Никитой Журавелем — мужчиной, задержанным в Волгограде за сожжение Корана. В своём Telegram-канале глава республики показал фрагмент их беседы.

В своём посте Кадыров называет Журавеля агентом СБУ, сжёгшим Священный Коран. По его словам, ещё до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама.

«В искренности его желания я твёрдо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах, снова и снова плавно переводя разговор к тому, что в будущем, возможно, захочет стать мусульманином», — сказал глава республики.

Он добавил, что отсутствие определённости и попытки уйти от прямых ответов «выдали в нём настоящего шайтана», который «сжёг Коран осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России».

«Это ярко выраженный провокатор и диверсант, действовавший в стиле европейских спецслужб, которого на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова», — заявил Кадыров.

20 мая следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.

В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

Следственный комитет передал дело в следственное управление СК по Чечне.

Позже суд арестовал Журавеля.