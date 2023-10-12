Кадыров после встречи с задержанным за сожжение Корана назвал его провокатором
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
В своём посте Кадыров называет Журавеля агентом СБУ, сжёгшим Священный Коран. По его словам, ещё до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама.
«В искренности его желания я твёрдо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах, снова и снова плавно переводя разговор к тому, что в будущем, возможно, захочет стать мусульманином», — сказал глава республики.
Он добавил, что отсутствие определённости и попытки уйти от прямых ответов «выдали в нём настоящего шайтана», который «сжёг Коран осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России».
«Это ярко выраженный провокатор и диверсант, действовавший в стиле европейских спецслужб, которого на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова», — заявил Кадыров.
20 мая следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.
В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.
Следственный комитет передал дело в следственное управление СК по Чечне.
Позже суд арестовал Журавеля.