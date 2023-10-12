В Госдуму внесён проект о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета

В Государственную думу России внесены законопроекты, предполагающие сохранение пособия по уходу за ребёнком до полутора лет при досрочном выходе из декретного отпуска.

Об этом сообщила пресс-служба палаты.

«В Госдуму внесены законопроекты о сохранении пособия по уходу за ребёнком до полутора лет в случае досрочного выхода из декретного отпуска», — говорится в заявлении.

Как уточнили авторы инициативы, законопроекты нацелены на сохранение материальной поддержки работающих родителей.

Ранее руководитель группы юридической помощи «Онлайн» Александр Бударагин рассказал, что оба родителя могут уйти в декрет, если у них двое детей младше трёх лет.