Мантуров заявил, что в 2024 году в России намерены выпустить 15 двигателей ПД-14

В России в следующем году планируют выпустить 40 авиационных двигателей ПД-8 и 15 двигателей ПД-14. Об этом заявил вице-премьер — глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что Объединённая двигателестроительная корпорация ставит задачу до 2030 года в десять раз нарастить поставки двигателей.

«Уже в следующем году необходимо произвести свыше 40 двигателей ПД-8 для импортозамещённого SJ-100 и полтора десятка ПД-14 для среднемагистрального МС-21-300 с последующим масштабированием серийности», — приводит ТАСС слова Мантурова на пленарной сессии «Двигателестроение на форсаже. Приоритеты отрасли в современных условиях».

Ранее гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что авиакомпания подала заявку на приобретение 38 отечественных самолётов МС-21.