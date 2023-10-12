Врач Мясников посоветовал чаще двигаться для профилактики болезней суставов
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В беседе с Общественной службой новостей эксперт отметил, что важно упражнять плечи, локти, кисти, тазобедренные суставы, колени, голеностоп.
Как считает Мясников, нельзя игнорировать боль в конечностях.
«При этом полностью отказываться от движения, даже при некомфортных ощущениях, тоже запрещено», — уточнил он.
Кроме того, врач советует поддерживать прямую спину и равномерно распределять нагрузку на тело.
«Например, нельзя нести тяжёлую сумку с одной стороны. Чтобы автомобильная резина служила долго, нужно избегать резких стартов и соблюдать скоростной режим, а также не наезжать на бордюры. Аналогично и с суставами — нужно экономно использовать их ресурсы, чтобы они сохранялись до старости», — добавил Мясников.
Ранее кандидат психологических наук руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.