Врач Мясников посоветовал чаще двигаться для профилактики болезней суставов

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников дал советы по профилактике болезней суставов. Прежде всего он рекомендовал чаще двигаться.

В беседе с Общественной службой новостей эксперт отметил, что важно упражнять плечи, локти, кисти, тазобедренные суставы, колени, голеностоп.

Как считает Мясников, нельзя игнорировать боль в конечностях.

«При этом полностью отказываться от движения, даже при некомфортных ощущениях, тоже запрещено», — уточнил он.

Кроме того, врач советует поддерживать прямую спину и равномерно распределять нагрузку на тело.

«Например, нельзя нести тяжёлую сумку с одной стороны. Чтобы автомобильная резина служила долго, нужно избегать резких стартов и соблюдать скоростной режим, а также не наезжать на бордюры. Аналогично и с суставами — нужно экономно использовать их ресурсы, чтобы они сохранялись до старости», — добавил Мясников.

Ранее кандидат психологических наук руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.