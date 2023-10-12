В Калининградской области в сентябре на 5% выросло число вакансий
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Об этом информирует «Янтарный край» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы HeadHunter.
За месяц увеличилось количество вакансий в таких сферах, как «Управление персоналом» (+18%), «Административный персонал» (+18%), «Транспорт, логистика» (+11%), сельхоз (+11%). Также осенью продолжился рост спроса на рабочий персонал (+9%).
В то же время, в Свердловской области за год средняя зарплата в сфере «Рабочий персонал» выросла на 14,4 тыс. рублей — с 45,2 тыс. до 59,6 тыс., сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу HeadHunter.
Спрос на квалифицированных специалистов увеличился на 68% по сравнению с прошлогодним показателем.
Ранее старший консультант кадровой компании UTEAM Ольга Сапожникова заявила, что опыт работы больше не является определяющим фактором при выборе кандидата.