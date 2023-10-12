В Калининградской области в сентябре на 5% выросло число вакансий

В Калининградской области в сентябре текущего года зафиксировали рост числа вакансий на 5% по сравнению с августом и на 53% — с осенью 2022-го.

Об этом информирует «Янтарный край» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы HeadHunter.

За месяц увеличилось количество вакансий в таких сферах, как «Управление персоналом» (+18%), «Административный персонал» (+18%), «Транспорт, логистика» (+11%), сельхоз (+11%). Также осенью продолжился рост спроса на рабочий персонал (+9%).

В то же время, в Свердловской области за год средняя зарплата в сфере «Рабочий персонал» выросла на 14,4 тыс. рублей — с 45,2 тыс. до 59,6 тыс., сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу HeadHunter.

Спрос на квалифицированных специалистов увеличился на 68% по сравнению с прошлогодним показателем.

Ранее старший консультант кадровой компании UTEAM Ольга Сапожникова заявила, что опыт работы больше не является определяющим фактором при выборе кандидата.