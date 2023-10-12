В Госдуме приняли поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях
Госдума приняла закон об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в России военного и чрезвычайного положений.
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщается на сайте Думы.
Ранее профильный комитет Госдумы подготовил проект закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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