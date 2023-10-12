В Госдуме приняли поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях

Госдума приняла закон об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в России военного и чрезвычайного положений.

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Об этом сообщается на сайте Думы. Ранее профильный комитет Госдумы подготовил проект закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).