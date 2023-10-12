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Стоматолог Антонов посоветовал применить полоскание, если ночью разболелся зуб

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Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов посоветовал применить полоскание в случае резкой и сильной зубной боли, которая настигла ночью.
Стоматолог Антонов посоветовал применить полоскание, если ночью разболелся зуб
  • Gettyimages.ru
  • © Mladen Zivkovic

Раствор для полоскания готовится следующим образом: половина стакана воды, одна ложка соли, столько же соды и пару капель йода. Повторять полоскание следует каждые 3—4 часа, поделился специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Используйте ещё и антигистаминный препарат — с его помощью можно уменьшить отёк», — посоветовал Антонов.

Обезболивающее принимать нужно только по инструкции во избежание риска передозировки, изучив при этом противопоказания, отметил стоматолог.

Также специалист предостерёг от нагревания, поскольку воспалительный процесс активизируется на фоне тепла.

Ранее стоматолог и главный врач клиники «Мегастом» Алексей Лосев в беседе с телеканалом «360» рассказал, что заболевания ротовой полости, вызванные отсутствием правильной гигиены, могут привести к осложнениям на сердце.

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