В Екатеринбурге оштрафовали кондуктора, ударившего пожилого пассажира
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU
Инцидент произошёл 11 апреля. Во время поездки выяснилось, что проездной билет мужчины недействителен. Пенсионер хотел выйти, но кондуктор преградил ему дорогу и ударил по лицу.
«По иску прокуратуры в интересах пострадавшего суд обязал кондуктора заплатить пенсионеру 100 тыс. рублей в счёт компенсации морального вреда. Перевозчик и пенсионер заключили мировое соглашение на сумму 50 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.
Кондуктор уже выплатил компенсацию.
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