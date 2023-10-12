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В Екатеринбурге оштрафовали кондуктора, ударившего пожилого пассажира

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Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова заявила, что суд в Екатеринбурге обязал кондуктора автобуса выплатить пассажиру денежную компенсацию за причинение морального вреда.
В Екатеринбурге оштрафовали кондуктора, ударившего пожилого пассажира
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU

Инцидент произошёл 11 апреля. Во время поездки выяснилось, что проездной билет мужчины недействителен. Пенсионер хотел выйти, но кондуктор преградил ему дорогу и ударил по лицу.

«По иску прокуратуры в интересах пострадавшего суд обязал кондуктора заплатить пенсионеру 100 тыс. рублей в счёт компенсации морального вреда. Перевозчик и пенсионер заключили мировое соглашение на сумму 50 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Кондуктор уже выплатил компенсацию.

Ранее сообщалось, что Свердловский суд оштрафовал перевозчиков из-за высадки детей из автобуса в мороз

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