В Екатеринбурге оштрафовали кондуктора, ударившего пожилого пассажира

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова заявила, что суд в Екатеринбурге обязал кондуктора автобуса выплатить пассажиру денежную компенсацию за причинение морального вреда.

Об этом сообщает URA.RU

Инцидент произошёл 11 апреля. Во время поездки выяснилось, что проездной билет мужчины недействителен. Пенсионер хотел выйти, но кондуктор преградил ему дорогу и ударил по лицу.

«По иску прокуратуры в интересах пострадавшего суд обязал кондуктора заплатить пенсионеру 100 тыс. рублей в счёт компенсации морального вреда. Перевозчик и пенсионер заключили мировое соглашение на сумму 50 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Кондуктор уже выплатил компенсацию.

Ранее сообщалось, что Свердловский суд оштрафовал перевозчиков из-за высадки детей из автобуса в мороз