В Челябинской области расследуют дело об отравлении школьницы хлором в бассейне

В СКР Челябинской области инициировали доследственную проверку после того, как 10 октября в плавательном бассейне Чебаркуля произошёл выброс хлора. Госпитализирована 13-летняя школьница.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СКР.

«При водоподготовке и смешивании реагентов произошла химическая реакция с выбросом хлора в подвальном помещении бассейна «Олимпия», расположенного в Чебаркуле», — прокомментировали в ведомстве.

В результате 13-летняя девочка госпитализирована с признаками отравления. В настоящее время её жизни ничто не угрожает.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Ранее трое детей были госпитализированы с признаками отравления хлором после посещения бассейна фитнес-центра в Сергиевом Посаде.