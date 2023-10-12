В Челябинской области расследуют дело об отравлении школьницы хлором в бассейне
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СКР.
«При водоподготовке и смешивании реагентов произошла химическая реакция с выбросом хлора в подвальном помещении бассейна «Олимпия», расположенного в Чебаркуле», — прокомментировали в ведомстве.
В результате 13-летняя девочка госпитализирована с признаками отравления. В настоящее время её жизни ничто не угрожает.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).
Ранее трое детей были госпитализированы с признаками отравления хлором после посещения бассейна фитнес-центра в Сергиевом Посаде.