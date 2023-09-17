В Подмосковье госпитализировали троих детей после посещения бассейна

Трое детей госпитализированы с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде.

Об этом сообщила прокуратура Московской области.

«Прокуратура организовала проверку в связи с госпитализацией троих несовершеннолетних с признаками отравления в городе Сергиев Посад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детей госпитализировали с предварительным диагнозом «токсическое действие паров хлора».

Ранее сообщалось, что Следственный отдел по Советскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводит проверку по факту гибели ребёнка в бассейне аквапарка «Парк Планета».