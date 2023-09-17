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В Подмосковье госпитализировали троих детей после посещения бассейна

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Трое детей госпитализированы с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде.
В Подмосковье госпитализировали троих детей после посещения бассейна
  • РИА Новости

Об этом сообщила прокуратура Московской области.

«Прокуратура организовала проверку в связи с госпитализацией троих несовершеннолетних с признаками отравления в городе Сергиев Посад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детей госпитализировали с предварительным диагнозом «токсическое действие паров хлора».

Ранее сообщалось, что Следственный отдел по Советскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводит проверку по факту гибели ребёнка в бассейне аквапарка «Парк Планета».

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