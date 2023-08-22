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Мальчик утонул в аквапарке в Астрахани, следователи начали проверку

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Следственный отдел по Советскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводит проверку по факту гибели ребёнка в бассейне аквапарка «Парк Планета».
Мальчик утонул в аквапарке в Астрахани, следователи начали проверку
  • РИА Новости

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

Сообщается, что четырёхлетний мальчик находился в парке с семьёй, а находясь без присмотра, съехал с горки в бассейн.

Отдыхающие обнаружили ребёнка под водой, вытащили его и стали оказывать первую помощь. Медицинский персонал, прибывший на место, провёл реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в городе Ханты-Мансийске (ХМАО — Югра) завели уголовное дело после гибели четырёхлетнего ребёнка в пожаре.

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