Мальчик утонул в аквапарке в Астрахани, следователи начали проверку

Следственный отдел по Советскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводит проверку по факту гибели ребёнка в бассейне аквапарка «Парк Планета».

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

Сообщается, что четырёхлетний мальчик находился в парке с семьёй, а находясь без присмотра, съехал с горки в бассейн.

Отдыхающие обнаружили ребёнка под водой, вытащили его и стали оказывать первую помощь. Медицинский персонал, прибывший на место, провёл реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в городе Ханты-Мансийске (ХМАО — Югра) завели уголовное дело после гибели четырёхлетнего ребёнка в пожаре.