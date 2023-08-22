В Ханты-Мансийске возбудили уголовное дело после гибели ребёнка в пожаре

В городе Ханты-Мансийске (ХМАО — Югра) возбудили уголовное дело после гибели ребёнка в пожаре.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал следственного управления СК по округу.

В ведомстве отметили, что пожар в жилом балке произошёл вечером 18 августа. После тушения было обнаружено тело четырёхлетнего ребёнка.

На данный момент следователи выясняют причины возгорания, а также условия проживания ребёнка.

Кроме того, проверку проводит прокуратура.

Ранее сообщалось, что во время пожара в многоквартирном доме в Самаре один человек погиб, 16 были спасены.