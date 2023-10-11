В МИД России состоялся показ спектакля «Тюремный дневник» по книге Бутиной

Спектакль «Тюремный дневник» по одноимённой книге депутата Госдумы Марии Бутиной показали в МИД России.

«Эта постановка по книге Бутиной, написанной самой её судьбой в абсолютно нечеловеческих, невероятных обстоятельствах, в которые она попала, будучи пленённой в США», — сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Бутина подверглась пыткам в американской тюрьме, но её эти трудности не сломали.

3 ноября в «Театре на Бутырке» накануне Дня народного единства прошёл предпоказ спектакля «Тюремный дневник» по книге Бутиной.