Эндокринолог Тананакина заявила о важности подсчёта потребляемых калорий

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина заявила, что важно вести подсчёт потребляемых калорий.

«Важно помнить, что основным принципом здорового питания является баланс между потребляемыми калориями и физической активностью. Поэтому поправляемся мы, когда поступление калорий в организм превышает расходование энергии», — сказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, для поддержания нормального веса и здоровья в среднем требуется около 2000—2500 калорий в день, но индивидуальная норма зависит от ряда факторов.

«Некоторым людям может потребоваться больше калорий, особенно если они занимаются спортом или выполняют физически тяжёлую работу», — пояснила Тананакина.

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