Сомнолог Кудинов посоветовал включать максимум света в доме для лучшего пробуждения

Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал, как облегчить процесс пробуждения.

«Желательно, чтобы в доме были лампы дневного света, а не просто лампы накаливания. Нам надо по максимуму включать свет, чтобы запустить процесс пробуждения, чтобы на сетчатку глаза попадало как можно больше света», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, тогда быстрее уходит сонливость.

Как отметил Кудинов, также очень помогает утренний душ.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.