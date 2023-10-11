В ГД поддержали выделение субсидий на оборудование для газификации участникам СВО

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение президента России Владимира Путина внести участников специальной военной операции (СВО) и инвалидов I группы в перечень граждан, которые получают субсидии на оборудование для газификации.

«Я, как представитель социального комитета, за любые дополнительные меры соцподдержки, поэтому такое решение только можно приветствовать, и надеюсь, что оно будет в кратчайшие сроки, с учётом позиции президента, реализовано», — объяснил Нилов.

Ранее президент России в ходе выступления в рамках Российской энергетической недели предложил внести участников специальной военной операции и инвалидов I группы в перечень граждан, которые получают субсидии на оборудование для газификации.