Узнать больше

В ГД поддержали выделение субсидий на оборудование для газификации участникам СВО

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение президента России Владимира Путина внести участников специальной военной операции (СВО) и инвалидов I группы в перечень граждан, которые получают субсидии на оборудование для газификации.
В ГД поддержали выделение субсидий на оборудование для газификации участникам СВО
  • РИА Новости

«Я, как представитель социального комитета, за любые дополнительные меры соцподдержки, поэтому такое решение только можно приветствовать, и надеюсь, что оно будет в кратчайшие сроки, с учётом позиции президента, реализовано», — объяснил Нилов.  

Ранее президент России в ходе выступления в рамках Российской энергетической недели предложил внести участников специальной военной операции и инвалидов I группы в перечень граждан, которые получают субсидии на оборудование для газификации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить