В ГД поддержали выделение субсидий на оборудование для газификации участникам СВО
- РИА Новости
«Я, как представитель социального комитета, за любые дополнительные меры соцподдержки, поэтому такое решение только можно приветствовать, и надеюсь, что оно будет в кратчайшие сроки, с учётом позиции президента, реализовано», — объяснил Нилов.
Ранее президент России в ходе выступления в рамках Российской энергетической недели предложил внести участников специальной военной операции и инвалидов I группы в перечень граждан, которые получают субсидии на оборудование для газификации.