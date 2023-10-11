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Собянин сообщил о восстановлении движения поездов на салатовой ветке метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена восстановлено.
Собянин сообщил о восстановлении движения поездов на салатовой ветке метро
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Об этом Собянин написал в своём Telegram-канале.

«Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановлено и введено в график», — проинформировал он.

По его словам, с целью проверки инфраструктуры сначала по линии проследовали два поезда без пассажиров.

Также была проведена полная предварительная проверка всей инфраструктуры и подвижного состава.

11 октября на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошёл накат поезда, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.

Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский заявил, что причиной стало принятие неверного решения машинистом поезда без пассажиров об отключении вручную системы АРС.

Собянин сообщил, что состояние пострадавших в результате происшествия на станции «Печатники» Московского метрополитена удовлетворительное.

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