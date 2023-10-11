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Собянин: состояние пострадавших на салатовой ветке метро удовлетворительное

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что состояние пострадавших в результате происшествия на станции «Печатники» Московского метрополитена удовлетворительное.
Собянин: состояние пострадавших на салатовой ветке метро удовлетворительное
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По словам Собянина, у машиниста травма средней степени тяжести.

«У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничто не угрожает», — заявил мэр.

Все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, уточнил он.

Ранее Собянин заявил, что движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро после происшествия с поездами запустят в ближайшие часы.

11 октября на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошёл накат поезда, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.

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