Причиной ЧП в московском метро стало отключение машинистом вручную системы АРС

Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский заявил, что причиной наката поезда на станции метро «Печатники» стало принятие неверного решения машинистом поезда без пассажиров об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости).

Об этом информирует Дептранс Москвы.

По словам Козловского, машинист поезда подтвердил, что совершил ошибку.

У него более 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором, уточнил глава столичного метрополитена.

В данный момент машинисту оказывается медпомощь, у него перелом ноги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что состояние пострадавших в результате происшествия на станции «Печатники» Московского метрополитена удовлетворительное.

11 октября на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошёл накат поезда, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.