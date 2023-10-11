Причиной ЧП в московском метро стало отключение машинистом вручную системы АРС
- Gettyimages.ru
- © Thi Soares
Об этом информирует Дептранс Москвы.
По словам Козловского, машинист поезда подтвердил, что совершил ошибку.
У него более 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором, уточнил глава столичного метрополитена.
В данный момент машинисту оказывается медпомощь, у него перелом ноги.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что состояние пострадавших в результате происшествия на станции «Печатники» Московского метрополитена удовлетворительное.
11 октября на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошёл накат поезда, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.