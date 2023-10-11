В России разработали дрон «Тубус» для уничтожения артиллерии в глубине фронта

Российские специалисты разработали высокоскоростной БПЛА «Тубус» для уничтожения техники противника в глубине фронта.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как отметили в ОПК, скорость полёта дрона составляет 250—300 км/ч.

При этом уточняется, что его аналогов в России на данный момент нет.

«Тубус» долетает до цели быстро, и сбить его очень сложно, дальность полёта — 30—40 км, добавили в ОПК.

Кроме того, сообщается, что через два месяца пройдут официальные испытания аппарата в зоне спецоперации.

Ранее Объединённая авиастроительная корпорация передала ВКС России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В сентябре президент России Владимир Путин отмечал, что российский оборонно-промышленный комплекс активно наращивает производство для обеспечения потребностей спецоперации.