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В России разработали дрон «Тубус» для уничтожения артиллерии в глубине фронта

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Российские специалисты разработали высокоскоростной БПЛА «Тубус» для уничтожения техники противника в глубине фронта.
В России разработали дрон «Тубус» для уничтожения артиллерии в глубине фронта
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как отметили в ОПК, скорость полёта дрона составляет 250—300 км/ч.

При этом уточняется, что его аналогов в России на данный момент нет.

«Тубус» долетает до цели быстро, и сбить его очень сложно, дальность полёта — 30—40 км, добавили в ОПК.

Кроме того, сообщается, что через два месяца пройдут официальные испытания аппарата в зоне спецоперации.

Ранее Объединённая авиастроительная корпорация передала ВКС России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В сентябре президент России Владимир Путин отмечал, что российский оборонно-промышленный комплекс активно наращивает производство для обеспечения потребностей спецоперации.

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