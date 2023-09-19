Путин: российский ОПК наращивает производство для обеспечения СВО

Российский оборонно-промышленный комплекс активно наращивает производство для обеспечения потребностей спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, ОПК создаёт современные и во многом уникальные образцы оружия и техники.

«Активно наращивает объёмы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции», — сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Ранее в «Ростехе» по случаю отмечаемого 19 сентября Дня оружейника рассказали, что в России увеличилось производство ракет для гиперзвукового комплекса «Кинжал», ОТРК «Искандер» и других боеприпасов.